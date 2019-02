insider am freitag / 08. februar

Es ist wieder Freitag – das Wochenende naht! Aber vorher gibt es noch die wichtigsten Infos zum Mitreden – Brexit, Social Scoring und Handys in Filmen. Das alles im insider – heute mit Tobias Schlemper!

„Worst Of“ Album

Moderation: Tobias Schlemper | Thema: „Die Ärzte“ bringen ein Album raus und der Name soll Programm sein: „They´ve given me Schrott“. Und dann ist da noch ein Countdown auf ihrer Homepage…

Smartphone im Film? Nope

Bericht: Albert Werner | Thema: Ist euch schon mal aufgefallen, dass in Filmen kaum Smartphones genutz werden? Warum das so ist, hört ihr hier.

Das gibt Punktabzug!

Bericht: Julia Rieger | Thema: Laut einer neuen Studie fänden es 40 Prozent der Bevökerung in Deutschland gar nicht so schlecht, das Verhalten ihrer Mitmenschen zu bewerten.

Kleiner Klimawandel

Bericht: Albert Werner | Thema: Forschende haben herausgefunden, dass es zwischen 1400 und 1900 eine kleine Eiszeit gegeben hat.

Gaming-Standort Nr. 1

Bericht: Janik Happ | Thema: NRW möchte in Sachen Gaming-Industrie vorne mit dabei sein. Dafür plant die Landesregierung einige Maßnahmen.

Semester-„Ferien“

Moderation: Tobias Schlemper | Thema: Viele Studierende haben in den Semesterferien nicht viel Freizeit.

Der insider in der snooze edition – bis April immer werktags von 9-12 Uhr!