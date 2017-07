insider am freitag / 07.juli

Am Tag der Scholoöade haben wir uns der beliebten Süßigkeit gewidmet.

Aber wir haben auch mit der Band Dreadnut Inc. gesprochen, die wird Ende Juli beim ITZO-Festival an der Robert-Schumann-Hochschule auftreten. Am Tag des G20-Gipfels haben wir auch zu hochschulradio-Reporterin Phoebe Köster nach Hamburg geschaltet. Sie hat mit uns über ihre Eindrücke gesprochen.

Der insider am Freitag mit Maxi Rieger.

Demonstrierende von der HHU in Hamburg

Schalte: Maxi Rieger mit Phoebe Köster (aus Hamburg) | Thema: Demonstrierende versperren den Weg für Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Polizistinnen und Polizisten kesseln Demonstrierende ein

Schalte: Maxi Rieger mit Phoebe Köster (aus Hamburg) | Thema: Demonstration aufgelöst. Lage gerade vorsichtig ruhig. (Stand 10 Uhr)

Tim Sohr kritisiert sein eigenes Buch

Interview: Maxi Rieger mit Autor Tim Sohr | Thema: „Für immer und Amy“ ist ein Buch von Tim Sohr. Dazu hat der Autor auch eine eigene Kritik verfasst. Hier erklärt er warum.

Zartbitter oder Nougat…

Beitrag: Katharina Birkenbeul | Thema: Heute wird die Schokolade gefeiert. In all ihren Variationen.

Dreadnut Inc. auf dem ITZO

Interview: Maxi Rieger mit Dreadnut Inc. | Thema: Zwei Mitglieder von Dreadnut Inc. waren bei uns im Interview. Am 21. Juli spielen sie auf dem ITZO-Festival der RSH in Düsseldorf.

