insider am donnerstag / am 1. august

„Warum ist so eine überhaupt noch Single?“- Was steckt eigentlich hinter so einer Frage? Wir haben uns mit dem Hintergrund dazu beschäftigt. Außerdem haben wir über die Nachhaltigkeit von Netflix und Steintürme am Strand gesprochen. – im insider mit Cigdem Ünlü

Singleshaming oder was?

Bericht: Lousie Ringel I Thema: Was ist eigentlich Singleshaming? Wer schämt sich da und weswegen? Wir haben uns mit dem Thema beschäftigt.

Stream und Nachhaltigkeit?

Bericht: Lena Bauer I Thema: Beim Streamen von Filmen und Serien braucht es keine DVDs in Plastikhüllen. Aber wie steht es um die Ökobilanz von Streaming im Netz?

Steintürme am Strand

Bericht: Lena Bauer I Thema: Das bauen von Steintürmen am Strand und anschließende Foto knipsen, könnte bald ein Ende haben. Also vielleicht gibt es bald keinen Steinturmcontent mehr auf insta und co.

der insider in der snooze-edition von montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr.