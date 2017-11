insider am donnerstag / 9. november

Der 9. November ist für vieles bekannt. Die Reichspogromnacht und der Mauerfall sind nur zwei Beispiele. Doch auch in diesem Jahr ist einiges los am 9. November. An der Heine-Uni findet der Tag der Lehre statt. Das und mehr im insider mit Anni Stossberg.

Die Erde bebt

Bericht: Laura Seithümmer | Thema: In Köln gab es gestern ein kleines Erdbeben und gleichzeitig einen lauten Knall. Das Erdbeben war leicht, der Ursprung des Knalls ist aber noch nicht geklärt.

Tag der Lehre an der Heine-Uni

Interview: Anni Stossberg mit Prof. Christoph J. Börner (Prorektor der HHU) | Thema: Einmal jährlich findet an der Heine-Uni der „Tag der Lehre“ statt. Heute erwartet die Interessierten eine Talkrunde zum Thema Studieneinstieg, die Verleihung der diesjährigen Lehrpreise und dazu gibt es Glühwein und Waffeln.

Mann, Frau, Trans

Bericht: Laura Seithümmer | Thema: Gestern hat das Bundesverfassungsgericht sein Urtei verkündet: neben den Kategorien „Mann“ und „Frau“ wird es eine dritte Kategorie für Transmenschen geben.

Die Reichspogromnacht

Bericht: Philipp Schübel | Thema: Mit der Reichspogromnacht am 9. November 1938 erreicht die antisemitische Gewalt im Dritten Reich eine neue Phase.

Der 9. November und seine Ereignisse

Bericht: Laura Seithümmer | Thema: Die Reichspogromnacht ist nicht das einzige EReignis, das mit dem 9. November verbunden ist – eine Auswahl aus dem 20. Jahrhundert.

Vom Unreal-Tournament-Junge zum Rapper

Bericht: Philipp Schübel | Thema: Der Unreal-Tournament-Junge ist erwachsen geworden. Jetzt will er Rapper werden.

