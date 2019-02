insider am donnerstag / 7. februar

Die Fortuna ist raus aus dem DFB-Pokal, Studis an der Uni Gießen bekommen Nachhilfe von der Uni verschrieben und Forschende finden einen USB-Stick in Seeleopardenkot – ist die Welt noch in Ordnung? Die Antwort hört ihr im insider mit Philip Gercer

Zwischen Studio und Studium

Interview von Philip Gercer mit Philipp Krach und Lukas Küppers (Sir Collapse) | Thema: Neben dem Studium einfach noch mal ein paar Alben produzieren? Für die Jungs von Sir Collapse Alltag. Die Band studiert teils noch an der Heinrich-Heine Universität und hat uns heute besucht!

Jubiläum beim Unichor

Interview von Philip Gercer mit Tobias Kemper (Unichor HHU) | Thema: Der Unichor wird 30 Jahre alt! Deshalb gibt es jetzt auch einen neuen Konzertfilm über den Unichor.

Ausstellung für den Abschluss



Interview von Philip Gercer mit Franz Klein-Wiele (Werkstattleiter Peter Behrens School Of Arts / Hochschule Düsseldorf) | Thema: Ab heute Nachmittag startet die neue Ausstellungsrunde des Fachbereichs Architektur an der Hochschule Düsseldorf. Dort werden neue Abschlussarbeiten von Studis der HSD ausgestellt.

Nachhilfe für die Medizin

Bericht: Laura Mertens | Thema: An der Uni Gießen wird den Medizin-Studis jetzt Nachhilfe verordnet. Grund ist die hohe Durchfallquote durch Multiple-Choice Fragen

Der insider in der snooze edition – bis April immer werktags von 9-12 Uhr!