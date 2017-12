insider am donnerstag / 7. dezember

Wirtschaftschemie, eine musikalische Preisverleihung und ein möglicher Streik am Düsseldorfer Flughafen. Das gibt es heute im insider mit Anni Stossberg.

Ein Kniefall schreibt Geschichte

Beitrag: Laura Seithümmer | Thema: Willy Brandt geht auf die Knie und schreibt damit Geschichte im Zuge der Entspannungspolitik.

Steik und Solidarität durch DIE LINKE.Düsseldorf

Interview: Anni Stossberg mit Udo Bonn (Kreisvorsitzender DIE LINKE in Düsseldorf) | Thema: Am Düsseldorfer Flughafen sind die Jobs von 162 Angestellten des Reinigungsdienstes in Gefahr. DIE LINKE hat eine Soldiaritätserklärung herausgegeben.

Der Sieghardt-Rometsch Preis

Bericht: Philipp Schübel | Thema: An der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf sind 4 Studierende mit dem Sieghardt-Rometsch-Preis ausgezeichnet worden.

Chemieindustrie im Wandel

Beitrag: Laura Seithümmer | Thema: Dr. Kurt Bock, Vorsitzender des Chemikonzerns BASF hat gestern seine erste Vorlesung an der Heine-Uni gehalten. Das Thema war „Chemieindustrie im Wandel – Konsequenzen für Unternehmensführung und Politik.

Teil 1:

Teil 2:

BDS – Boykott des israelischen Staates

Bericht: Philipp Schübel | Thema: Donald Trump erkennt Jerusalem als israelische Hauptstadt an – die Kampagne BDS (Boykott, Divestment and Sanctions) protestiert.

Intifada – was ist das?

Bericht: Laura Seithümmer | Thema: Die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas hat zu einer neuen Intifada aufgerufen.

Der insider immer werktags von 8 bis 11 Uhr!