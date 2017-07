insider am donnerstag / 6. juli

Der Sommer ist zurück! Zumindest kurzfristig. Das hat uns aber nicht davon abgehalten, trotzdem im Studio zu stehen. Und auch nach dem Tour-de-France-Start ist einiges los in Düsseldorf. Zum Beispiel an der Hochschule Düsseldorf. Was da heute für Vielfalt und Demokratie passiert und viele weitere Themen heute im insider mit Lena Bauer.

Aktionstag für Vielfalt und Demokratie an der HSD

Interview: Lena Bauer mit Simone Fischer (Pressesprecherin Hochschule Düsseldorf) | Thema: Heute findet der Aktionstag für Vielfalt und Demokratie an der Hochschule Düsseldorf statt. Neben diversen Aktionsständen soll es auch ein Luftbild geben. Simone Fischer erklärt im Interview, wozu der Aktionstag dient und was die Besucherinnen und Besucher dort heute erwartet.

Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks I

Interview Teil I: Lena Bauer mit Stefan Grob (Referatsleiter der Presse des Deutschen Studentenwerks) | Thema: Das Deutsche Studentenwerk hat eine neue Sozialerhebung veröffentlicht. Diese dient dazu, zu ermitteln, wie sich die Lage der Studierenden in ganz Deutschland darstellt. Im ersten Teil des Interviews erklärt der Referatsleiter der Presse des Deutschen Studentenwerks Stefan Grob, wozu die Erhebung da ist, und wie die aktuellen Ergebnisse aussehen.

Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks II

Interview Teil II: Lena Bauer mit Stefan Grob (Referatsleiter der Presse des Deutschen Studentenwerks) | Thema: Im zweiten Teil des Interviews zur neuen Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks erklärt Stefan Grob, was die im ersten Teil erwähnten Ergebnisse bedeuten und welche Auswirkungen möglich sind.

Ausstellung „Weberaufstand – Käthe Kollwitz“

Bericht: Philip Gercer | Thema: Heute startet die Ausstellung „Weberaufstand – Käthe Kollwitz“ in der Universitäts- und Landesbibiliothek. Dabei geht es aber nicht nur um den Weberaufstand, sondern auch um Soldiarität mit den Armen und Ausgebeuteten.

