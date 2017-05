insider am donnerstag / 4. mai

„may the fourth be with you“ – Das war heute unser Motto. Der 04. Mai ist nämlich Star Wars Day und den haben wir heute gefeiert. Außerdem haben wir mit einer Filmwissenschaftlerin über die Filme gesprochen – der insider – heute mit Laura Seithümmer.

Interview mit einer Filmexpertin

Interview: Laura Seithümmer mit Eileen Rositzka (Freie Universität Berlin, Dozentin und Filmwissenschaftlerin) I Thema: Mittlerweile gibt es schon 8 Filme im Star Wars Universum. Wir haben uns zum Beispiel gefragt, was die Filme so erfolgreich gemacht hat. Dazu haben wir mit einer Expertin gesprochen.

Neues aus der Galaxis

Beitrag: Tobias Schlemper I Thema: Heute gab es nicht nur neues vom Campus und aus den Wissenschaften oder aus aller Welt. Es gab auch Neues aus der weit weit entfernten Galaxis. So sind zum Beispiel wieder Pläne einer Raumstation abhanden gekommen.

Einmal Star Wars zum mitnehmen

Moderation: Laura Seithümmer I Thema: Moderatorin Laura hat einen groben Überblick über Episode I – VI gegeben. Für alle Menschen, die bisher noch nichts mit dem Universum anfangen konnten und für die, die ihr Wissen auffrischen möchten.

