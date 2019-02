insider am donnerstag / 31. januar

Der erste Monat im Jahr 2019 ist schon wieder vorbei und es ist einiges passiert. Aber wir blicken nicht zurück, sondern schauen, was heute wichtig ist – die Verschmutzung der Meere zum Beispiel. Oder dass Frauen bei YouTube unterrepräsentiert sind. Darüber sprechen wir im insider – heute mit Julia Rieger!

Mit Flaschen gegen die Verschmutzung der Meere

Interview von Julia Rieger mit Anatoli Teichrib (Doli Bottles) | Thema: Das Düsseldorfer Start-Up „Doli Bottles“ stellt seit 2016 nachhaltige Trinkflaschen her. jetzt unterstützen sie ein Projekt in Aachen, das den Plastikmüll aus dem Meer fischen will.

Taxi vs Uber

Bericht: Laura Mertens | Thema: Taxi-Fahrerinnen und -Fahrer demonstrieren gegen Uber. Warum das so ist, hört ihr hier.

Frauen in neuen Medien

Bericht: Katharina Meyer | Thema: Laut einer Studie sind Frauen auf YouTube unterrepräsentiert. Und auch die Themen der Kanäle sind anscheinend stark nach Geschlechtern aufgeteilt.

!gatsträwkcüR

Moderation: Julia Rieger | Thema: Heute ist Rückwärtstag – ein schöner, sinnfreier „Feiertag“. Aber wir können ihn auch zu unserem Vorteil nutzen ;)

Wer vorne sitzt, lernt besser?

Bericht: Laura Mertens | Thema: Vorne sitzen kann in der Uni anscheinend hilfreich sein.. Wie sind eure Erfahrungen damit?