insider am donnerstag / 31. august

Heute widmet sich der insider dem Thema E-Sports als Beruf und außerdem geht es um die Vintage Pop Band The Jooles und um ein Gedicht, welches die Gemüter erhitzt. Der insider – heute mit Cigdem Ünlü.

Wie ist das Leben als E-Sportler?

Bericht: Kristina Gorytzka | Thema: Vom Zocken auf der Couch zum Deutschen Meister der virtuellen Bundesliga der FIFA 2017? Das ist mit E-Sports machbar.

Probleme mit dem Atomkraftwerk Tihange

Bericht: Philipp Schübel | Thema: Seit dem Bau des Atomkraftwerks Tihange in Belgien sind Risse am Reaktor aufgetreten.

Ein Gedicht schlägt in Berlin hohe Wellen

Bericht: Philipp Schübel | Thema: Der AStA der Hochschule richtet sich in einem offenen Brief an das Rektorat gegen ein Gedicht, welches seit 2011 auf einer Fassade in Berlin steht. Der AStA findet, dass das Gedicht sexistisch sei.

„Gefunden haben wir uns über Myspace“

Interview von Cigdem Ünlü mit The Jooles (Vintage Pop Band aus Berlin) | Thema: The Jooles ist heute Abend in Düsseldorf im Vier Linden Biergarten. Vorher haben sie etwas über sich erzählt.

