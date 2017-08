insider am donnerstag / 3. august

Heute bekommt ihr neben Festivalstimmung noch Infos rund um den Themen E-Sports und um teure Wechsel beim Fußball. Daneben geht es um Politik- also für jedeN etwas dabei. Der insider auf der [97.1] – heute mit Florian Pustlauk und Cigdem Ünlü!

Lieber Anerkennung und gesellschaftliche Teilhabe anstelle von Namensänderungen

Interview von Cigdem Ünlü mit dem Sozialwissenschaftler Klaus Spenlen | Thema: Die schwarz-gelbe Koalition möchte in NRW die Namensänderung erleichtern. Was das für Konsequenzen hat, erklärt Klaus Spenlen von der HHU.

Das diesjährige Juicy Beats Festival: Die Musik musste nicht schön getrunken werden

Bericht: Philipp Schübel. Philipp Schübel war für euch auf dem Juicy Beats Festival in Dortmund und hat ein paar fruchtige Eindrücke mitgenommen.

222 Millionen kostet der Wechsel von Neymar nach Paris St. Germain

Beitrag von Florian Pustlauk | Thema: 222 Millionen Euro – eine unfassbar hohe Summe. Für so viel Geld soll Brasiliens Fußballstar vom FC Barcelona zu Paris St. Germain wechseln. Diese Ablösesumme sorgt für viel Kritik und Unverständnis. Florian Pustlauk aus der Sport-Redaktion erklärt, dass so viel Geld für einen Fußball aber manchmal eben doch Sinn machen kann.

Auf der Gamescom werden täglich mindestens zwei Turniere stattfinden und daneben wird ordentlich gefeiert

Bericht: Kristina Gorytzka | Thema: E-Sport nimmt in Deutschland gewinnt immer mehr an Zuwachs. Was Profizocker*innen in Deutschland verdienen und wie der Hype um E-Sports in Asien aussieht, hört ihr hier.