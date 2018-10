insider am donnerstag / 27. september

Am 1. Oktober macht die Rockband The LaFontaines Halt in Deutschland. Was ihr da erwarten könnt und wie schön es ist, zu seinen Stärken und Schwächen zu stehen, hört ihr im insider mit Cigdem Ünlü.

The LaFontaines

Bericht: Sonka Hinders | Thema: Die vierköpfige Band aus Schottland bietet nicht nur eine außergewöhnliche Mischung aus HipHop und Indie-Rock, sondern sie punkten mit Humor und ihrem Rap im schottischen Akzent.

Lesungen und Düsseldorf

Bericht: Philipp Schübel | Thema: Sich etwas vorlesen lassen und ganz nah an der Autorin oder an dem Auto dran sein? Das geht in Düsseldorf und sogar andersrum, in dem man selber vorliest.

Sagt ihr ja (!) zu euren Stärken und Schwächen?

Moderation: Cigdem Ünlü | Thema: Die Suche nach dieser einen Person bleibt oftmals ein Ideal, dabei ist sie uns doch so nah- denn die einzige Person mit der man sein ganzes Leben lang lacht, weint und zu kämpfen hat, bleibt man oft selbst.

Scrabble wird zu Buchstaben-Yolo

Bericht: Philipp Schübel | Thema: Das Brettspiel Scrabble, dass es seit knapp 70 Jahren gibt, soll jetzt umbenannt werden, damit strebt der Hersteller einen Imagewechsel an.

Hinweis: Bei der Umbenennung handelte es sich lediglich um eine PR-Aktion. Scrabble wird nicht umbenannt. Leider sind wir auf diesen PR-Gag hereingefallen. Für uns war es trotz unserer Recherche leider nicht ersichtlich, dass es sich lediglich um Werbung für Scrabble handelt. Bitte verzeiht uns diesen Fehler. Um unseren Fehler und den Umgang damit transparent für euch zu machen, lassen wir den Beitrag online.



