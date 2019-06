insider am donnerstag / 27. juni

Der AStA in Frankfurt schmeißt die LHG raus, Das W-Lan an der Heine-Uni wird umgestellt und Bauernregeln – diese und weitere Themen im insider mit Tim Neumann.

Die wichtigste Bauernregel heute…

Beitrag: Yvette Schröder| Thema: Heute ist der Siebenschläfertag. Woher der Tag kommt und welche Bedeutung er hat, hört ihr hier.

Verstehst du mich? – Keine Ahnung, ja klar!

Interview von Tim Neumann mit Prof. Pia Bergmann (Professorin für Germanistische Sprachwissenschaft an der Uni Jena) | Thema: Manchmal ertappen wir uns dabei etwas zu sagen, was wir aber gar nicht so meinen. Und dann benutzen wir oft „Keine Ahnung “. Aber wie entstehen solche Sprach-Phänomene?

Back To School

Beitrag: Delband Nabizadeh | Thema: Was war das Schönste an der Schulzeit? Ganz klar: Hitzefrei! Aber was steckt da eigentlich hinter? Wir haben mal ein bisschen genauer recherchiert.

Gefährlicher Schmetterling

Beitrag: Paula Blaschke | Thema: Der Eichenprozessionsspinner treibt zurzeit sein Unwesen. Und wir haben ein ernstes Wörtchen mit ihm zu sprechen.

Neues eduroam an der Heine-Uni

Beitrag: Delband Nabizadeh | Thema: Die HHU ändert seine Netzwerk-Einstellungen beim Uni W-Lan. Und bei der Konfiguration gibt es einige Schritte, die ihr beachten solltet.

Rechtsextreme Parolen an der Uni Frankfurt

Interview von Tim Neumann mit Newal Yalcin (AStA – Referentin für politische Bildung an der Uni Frankfurt) | Thema: Im Gruppenraum der Liberalen Hochschulgruppe wurden nationalsozialistische Parolen gefunden. Jetzt wurde die Gruppe aus dem Studierendenhaus geschmissen. Im Interview hört ihr, wieso sich der AStA dafür entschieden hat.

