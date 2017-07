insider am donnerstag | 27. juli

Geschichten aus dem Supermarkt, die ewige Suche nach einem geeigneten Job für die vorlesungsfreie Zeit und etwas Neues. Das alles im insider mit Lena Bauer.

*Neu*Neu*Neu*

Moderation: Lena Bauer | Thema: Politik, Kultur, Musik, Film, Gesundheit. DAs alles gibt es bereits in Form von Ressorts bei hochschulradio düsseldorf. Aber jetzt gesellt sich noch etwas Neues dazu: Fußball, Handball, Golf, Poledance, historischer Schwertkampf, …

Geschichten von Alissa Walser

Bericht: Saskia Schlesinger | Thema: Niemand weiß so gut über ein Buch bescheid wie der Autor oder die Autorin. Um alle offenen Fragen zu klären eignen sich deshalb Lesungen hervoragend, zum Beispiel eine Lesung von Alissa Walser.

Wer suchet, der findet

Bericht: Niklas Böckmann | Thema: In der vorlesungsfreien Zeit suchen viele Studierende nur ein: einen Job. Für alle Suchenden gibt es verschiedene Möglichkeiten an so einen heranzukommen. Einge glückliche sind aber schon versorgt.

