Ein schö ner Donnerstag in Düsseldorf – passt zu den schönen Themen im heutigen insider! Wir haben unter anderem über das Freischwimmerfestival gesprochen. Außerdem gibt es mehr Infos über die Umfrage der Rheinbahn: Was soll sich verändern und vor allem wann? DAs und viel mehr im insider – heute mit Anni Stosberg und Carina Blumenroth.

Bericht: Carina Blumenroth | Thema: Im Rahmen des Freischwimmerfestivals im FFT gibt es „The Agency – Love Fiction – Human Process Interventions by Rylon“ zu sehen. Das ganze ist eine Art interaktives Beziehungstraining. Carina Blumenroth hat das mal ausprobiert.



Schönheit tut weh…

Bericht: Julia Rieger | Thema: Eine kritische Auseinandersetzung mit dem Frauenbild ihrer Großmutter liefert die Performance-Künstlerin Anna Natt in ihrem Stück “ Dame Gothel.. it´s hard to be beautiful!“. Zu sehen ist das Ganze zurzeit beim Freischwimmerfestival im FFT. Wir haben uns das angeschaut.

„Wir wollen wissen, welche Informationen die Studierenden brauchen“

Interview von Carina Blumenroth mit Michael Kremer | Thema: Seit Montag ist eine Umfrage der Rheinbahn online, die sich an die Düsseldorfer Studierenden richtet. Was sich die Rheinbahn davon erhofft und wann die Ergebnisse umgesetzt werden sollen hat und Michael Kremer von der Rheinbahn erzählt.

Mauer, ja oder nein?

Bericht: Ines Alberti | Thema: Donald Trump hat diese Woche ein Dekret unterschrieben, dass den Bau der Mauer an der Grenze zwischen den USA und Mexiko auf den Weg bringt. Wie Mexiko reagiert und wie Trump es schaffen will, dass die Mauer von Mexiko finanziert, könnt ihr hier hören.

Dazu hat Anni Stosberg ihre Gedanken in einem Kommentar zusammengefasst.

„Du bist die Meryl Streep unter den Wörtern“

Bericht: Phoebe Köster | Thema: Das Wort „postfaktisch“ wurde 2016 von der Gesellschaft für deutsche Sprache zum Wort des Jahres erklärt. Ein Kommentar von Phoebe Köster.

