insider am donnerstag / 26. april

Was machen Studis beim G7-Jugend-Gipfel in Ottawa? Was hilft gegen Mücken? Wie sieht die Zukunft der Chmie-Industrie aus? Wer übernimmt die nächste Heine-Gastprofessur? Fragen über Fragen. Wir liefern die Antworten – der insider mit Saskia Schlesinger.

Tipps & Tricks gegen Mücken

Interview von Saskia Schlesinger mit Prof. Heinz Mehlhorn (Biologe an der Heine-Uni) | Thema: Sobald es etwas wärmer wird, kommen die Mücken. Was hilft? Fenster zu? Licht aus? Nach ihnen schlagen?

Wie die Großen

Interview von Saskia Schlesinger mit Vanessa Hirneis (Teilnehmerin des G7-Jugend-Gipfels und HHU-Studentin) | Thema: In Ottawa haben junge Erwachsene über globale Probleme diskutiert. Ihre Ergebnisse werden dem echten G7-Gipfel vorgelegt.

Chemie-Vorlesung mal anders

Bericht: Dennis Özmen | Thema: Der Vorstandsvorsitzende vom Chemiekonzern BASF hat gestern eine Vorlesung an der Heine-Uni gehalten. Er ist zurzeit Heine-Wirtschaftsprofessor.

Wer kommt nach Gauck?

Bericht: Tim Neumann | Thema: Vergangene Woche hat Joachim Gauck seine letzte Vorlesung als Hein-Gastprofessor gehalten. Wer kommt jetzt? Wir hätten da drei Ideen.

