insider am donnerstag / 25. januar

Mehr Digitalisierung für die Heine-Uni und die Studierenden. Das war das große Thema, auf das Rektorin Anja Steinbeck beim Neujahrsempfang gestern an der Heine Uni eingegangen ist. Außerdem haben wir uns angeschaut, wo und wie Brettspielabende in Düsseldorf veranstaltet werden, was die neue Campus-TV-Sendung zu bieten hat und wie der Auftritt der Band Dakota beim Eurosonic Festival. Der insider mit Laura Seithümmer.

Brettspiele(n) in Düsseldorf

Interview: Laura Seithümmer mit Oliver Palisch | Thema: Brettspiele und öffentliche Spieletreffs passen zusammen. Das weiß auch Oliver Palisch, denn er organisiert die öffentlichen Spieletreffs. Alles weitere hat er im Interview erzählt.

Dakota beim Eurosonic Festival

Bericht: Sonka Hinders | Thema: Dakota weder Süd noch Nord, nein hier ist die Rede von einer Dream Pop Band aus den Niederlanden. Und genau mit der konnten wir auf dem Eurosonic Norderslaag Festival in Groningen sprechen.

Campus TV – Sendung 2

Interview: Laura Seithümmer mit Hannah Röhlinger| Thema: Fernsehen im Radio. Wie der neue Studierenden Sender Campus TV funktioniert, darüber haben wir uns mit Hannah Rhölinger unterhalten.

Mehr Digitalisierung an der Heine-Uni

Beitrag: Tim Neumann | Thema: Der Neujahrsempfang der Heine-Uni war gut besucht. Aber auch inhaltlich war viel los. Es ging um Neubauten auf dem Campus und um die Digitalisierung.

