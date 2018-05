insider am donnerstag / 24. mai

Traditionen aus Japan, Campusmesse in Düsseldorf, und Schande aus Großbritannien – diese und weitere Themen im insider mit Lena Bauer.

Shame, Shame, Shame

Beitrag: Sonka Hinders | Thema: Die britische Newcomerband Shame spielt im Moment ihre erste eigene Tour in Deutschland. Am Montag waren sie im ausverkauften Yuca in Köln zu Gast. Unsere Musikredakteurin war mit dabei.

Hinweis: Aus rechtlichen Gründen haben wir die Musik aus dem Mitshcnitt herausgeschnitten.

Niersbachs Sommermärchen

Glosse: Tim Neumann | Thema: Seit gestern ist klar: Die Staatsanwalt ermittelt gegen den früheren DFB-Präsidenten Wolfgang Niersbach wegen Steuerhinterziehung. Die Vorwürfe um die WM 2006 gibt’s schon länger. Unser Kollege hat mit Wolfgang Niersbach vor drei Jahren sprechen können – zumindest in seiner Fantasie.

Recruitingtag an der HHU

Beitrag: Jonas Dirker | Thema: Gestern fand die Campusmesse an der Universität statt. Studierende und Unternehmen hatten die Möglichkeit sich kennen zu lernen.

5. Spieltag der Uniliga

Beitrag: Jonas Dirker | Thema: Das Update zum letzten Uniligaspieltag und ein Einblick hinter die Kulissen des FC Interpenetratione.

„Visite“ in der Uni-Klinik

Interview von Lena Bauer mit Susanne Blödgen (zuständige Mitarbeiterin an derUni-Klinik) | Thema: Die Uniklinik hat ein neues Sendeformat namens „Visite“ entwickelt, welches den Alltag in einem Krankenhaus dokumentiert.

Vorschau auf den Japantag

Interview von Lena Bauer mit Yasuo Inadome (Vorstandssprecher des Japanischen Clubs Düsseldorf) | Thema: Am Wochenende ist Japantag in Düsseldorf. Yasuo Inadome hat im hochschulradio-Interview erklärt was dieser besondere Tag für ihn bedeutet.

