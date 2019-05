insider am donnerstag / 23. mai

Europa wählt, ein neues Festival aufm Campus und das Grundgesetzt wird 70 – der insider mit Tim Neumann.

Europa für Studis

Interview von Tim Neumann mit Sarah Ullmann (Vorstand von Erasmus Student Network) | Thema: Am Wochenende wird in Europa gewählt! Die Europäische Union betrifft auch die Studierenden – zum Beispiel bei Erasmus.

1 + 1 = 3

Bericht: Carina Blumenroth | Thema: Die neue Komödie „Hauptsache Gesund“ hatte am Mittwoch Premiere in der Komödie an der Steinstraße.

Interviews zur Premiere

Interview von Carina Blumenroth mit Stefan Bockelmann (Rolle Tom)

Interview von Carina Blumenroth mit Antonia Michalsky (Rolle Nicole)

Interview von Carina Blumenroth mit Jens Hajek (einer der Autoren)

unison – das Campus-Festival

Bericht: Yvette Schröer | Thema: Am Freitag steigt das unison-Festival auf dem Campus Derendorf. Wir werfen einen Blick voraus.

