insider am donnerstag / 22. dezember

Der insider – heute mit Julia Rieger und Ines Alberti.

Ein Tag als Jura-Studentin

Bericht: Phoebe Köster | Thema: Es gibt so viele Studiengänge an Düsseldorfs Hochschulen – aber Einblicke bekommen Studierende meist nur in ihr eigenes Fach. Phoebe Köster begleitet Studierende verschiedener Fakultäten für einen Tag in der Uni. Diesmal den Jura-Studenten Nils.