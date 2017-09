insider am donnerstag / 21. september

Irma ist vorüber, es folgt Maria. Der nächste Hurrikan wütet, dieses Mal in erster Linie in Puerto Rico. Außerdem steht am Sonntag die Bundestagswahl an. Wie genau das mit der Briefwahl funktioniert und noch einiges mehr im insider mit Florian Pustlauk.

Ein digitaler Organspendeausweis

Interview: Florian Pustlauk mit Diana Hoffmann (Hochschule für Telekommunikation Leipzig) | Thema: Organspende ist immernoch ein Thema, das viele gerne vermeiden. Dabei ist ein Organspendeausweis auch für die Anghörigen oft eine große Erleichterung – und den gibt es jetzt sogar als App.

Maria tobt durch die Karibik – warum heißt der Hurrikan so?

Bericht: Philipp Schübel | Thema: Irma, Harvey, Maria … gefühlt foglt ein Hurrikan dem nächsten. Aber warum dürfen sie weibliche oder männliche Namen haben?

Briefwahl wird immer beliebter

Bericht: Philipp Schübel | Thema: Wer am Sonntag keine Zeit zum Wählen hat, kann Briefwahl beantragen. Das geht auch jetzt noch für die Bundestagswahl.

Fußballer und Politik – passt das?

Moderation: Florian Pustlauk | Thema: Dürfen Fußballer eine politische Meinung haben? Moderator Florian findet: Unbedingt!

Der insider – immer werktags von 10 bis 14 Uhr.