insider am donnerstag / 2. november

Ups – ist ja gar nicht frei heute.

Ein bisschen verwöhnt sind wir vom „Wochenende unter der Woche“.

Im insider mit Laura Seithümmer hört ihr, was los war und was für den Rest der Woche wichtig ist.

Das Empire State Building trägt Trauer

Bericht: Anni Stosberg I Thema: Zwei Tage ist die Attacke mit einem Kleinlaster in Manhattan nun her. Die Wuppertaler Studentin Claire Hülser ist momentan in New York und erzählt, wie sie die Attacke und die Lage jetzt erlebt.

Antisemitische Fußballsticker

Bericht: Philipp Schübel I Thema: Fußballfans benehmen sich ja gerne mal daneben. Jetzt sind Aufkleber ausgetaucht, die Anne Frank verhöhnen. Leider ist das nicht der erste Fall.

Happy Birthday, so ganz vielen heute!

Bericht: Anni Stosberg I Thema: Der 2. November scheint ein beliebter Tag für Geburtstage zu sein. Viele historische Figuren und Promis haben heute ihren Ehrentag.

Matthew Logan Vasquez zu Gast bei hochschulradio

Interview: Laura Seithümmer I Thema: Die meisten kennen Matthew Logan Vasquez sicher als Frontmann der Band Delta Spirit. Uns erzählt er, wieso er jetzt solo unterwegs ist und woher er die vielen Ideen für seine Lieder nimmt.



