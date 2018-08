insider am donnerstag / 2. august

Wohnheime für Auszubildende gibt es jetzt. Da ist ein Pilotprojekt in Düsseldorf gestartet und ein Geschäftsführer eines Supermarktes vermietet sein Kühlhaus – darum ging es unter anderem im insider mit Carina Blumenroth.

Kühlhaus? Aber nicht für lau!

Beitrag: Philipp Schübel | Thema: Ein Supermarkt macht Werbung durch das gute Wetter. Da kön nen Kundinnen und Kunden nämlich Kälte buchen. Ist eher ein PR-Gag, aber darüber berichten viele Medien.

Bib und gutes Wetter?

Bericht: Barbara Beer | Thema: Gutes Wetter und trotzdem ist die Bib an der HHU knackig voll. Wie motivieren sich eigentlich die Studis?

Handy am Steuer – das wird teuer!

Moderation: Carina Blumenroth | Thema: Ein Busfahrer in Düsseldorf ist beim Daddeln am Smartphone gefilmt worden. Die Rheinbahn hat Konsequenzen angekündigt.

Wohnheim für Azubis!

Bericht: Philipp Schübel | Thema: In Düsseldorf ist das erste Wohnheim für Auszubildende eröffnet worden. Das ist ganz ähnlich aufgebaut, wie ein Studi-Wohnheim. Soll auch nicht das einzige in der Stadt bleiben, da sind noch mehr in Planung.

Bilk

Bericht: Philipp Schübel | Thema: Nach 20 Jahren wird die deutsche Bahn im kommenden Jahr ein Konzept umsetzen, dass den Bahnhof Bilk mehr einbinden soll.

