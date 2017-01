insider am donnerstag / 19.januar | insider

Von Obama bis Instagram heute war alles dabei. Auch warum Studierende mit Jacken oder Taschen Sitzplätze in Bibliotheken besetzen und was dagegen gemacht werden soll. Geplant ist da ein Parkscheibensystem, was einige wahrscheinlich vom Autofahren kennen. Frostig geht es auch zu, auch wenn wir es im Moment auch schon knackig kalt haben – es geht noch kälter – nämlich auf dem Forschungsschiff Polarstern. Das schippert gerade in der Antarktis rum.

Der insider – heute mit Julia Rieger und Carina Blumenroth.

Kein Recht am eigenen Bild?

Beitrag: Hanna Makowka | Thema: Lest ihr euch eigentlich die Allgemeinen Geschäftsbediungen von Apps durch? Wahrscheinlich eher nicht. Solltet ihr aber! Was im Fall von Instagram in den AGBs versteckt ist, das erfahrt ihr hier:

Nach 8 Jahren heißt es: Bye-bye, Barack!

Beitrag: Phoebe Köster | Beitrag: Wie sieht eigentlich Barack Obamas letzter Tag als Präsident aus? Gibt es eine große Party? Und wie wird eigentlich Donald Trump empfangen?

Ich lege mein Handtuch aus!

Beirag: Hanna Makowka | Thema: Mit einem Parkscheibensystem den begehrten Platz in der Bibliothek sichern. Was es damit auf sich hat und wie das genau funktionieren kann, darüber hat sich Hanna Makowka informiert.

Welcome to the Antarctic!

Beitrag: Julia Rieger | Thema: Das Wissenschaftsjahr steht dieses Jahr unter dem Motto Meere und Ozeane. Das Forschungsschiff Polarstern wird deswegen durch das Wissenschaftsjahr mit einem Podcast begleitet. Einen kleinen Vorgeschmack könnt ihr hier hören. Den ganzen Podcast gibt’s hier.

Der insider – immer werktags von 9 bis 13 Uhr!