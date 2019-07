insider am donnerstag / 18. juli

Das Brüderpaar Oli und Louis Leimbach hat den weiten Weg aus Australien auf sich genommen um auch in Europa groß durch zu starten. Zusammen sind die beiden als Lime Cordiale bekannt und haben in Australien schon eine ordentliche Vita zusammengebracht. Heute ist das ein Thema im insider am donnerstag – mit Dennis Rettberg

Down Under in Europe

Interview von Dennis Rettberg mit Lime Cordiale | Thema: Lime Cordiale stehen für entspannten Surf-Indierock. Während sie in Australien schon einige Fans gewinnen konnten, steht auch in Europa der Durchbruch an. Aktuell sind sie in Deutschland auf Tour. Anlass für ein Interview!

Lime Cordiale – Teil I (Deutsch)

Lime Cordiale – Teil II (Deutsch)

Lime Cordiale – Part I (English Version)

Lime Cordiale – Part II (English Version)

Davon gedüst?!

Bericht: Louise Ringel | Thema: Seit einem knappen Monat sind in Düsseldorf E-Scooter auf den Straßen unterwegs. Allerdings ist es auch schon zu einigen Unfällen gekommen. Wir haben den E-Scooter deshalb getestet.

Route wird neu berechnet

Bericht: Louise Ringel | Thema: Der VRR will bald ein neues Tarifsystem testen. Die Idee: es soll nur noch nach Luftlinie bezahlt werden.