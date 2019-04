insider am donnerstag / 18. april

An Gründonnnerstag haben wir uns mal etwas mit den anstehenden Tagen beschäftigt. Was steckt zum Beispiel hinter dem Car-Freitag? Außerdem ging es um einen besonderen Tag für Europa. – im insider mit Lena Bauer.





Es Ostert ein bisschen…

CARFreitag?

Bericht: Delband Nabizadeh I Thema: Seht und hört ihr aktuell immer mehr rasende und laute Autos in der Stadt? Das liegt bestimmt am Car-Freitag. Wir erklären euch, was das für ein Tag ist.

Gründonnerstag?

Bericht: Yvette Schröder | Thema: Heute ist Gründonnerstag. Was ist das besondere an diesem heutigen Tag?

Warum eigentlich Ostern?

Bericht: Yvette Schröder | Thema: Diesen Sonntag ist Ostersonntag. Aber was ist Ostern eigentlich nochmal?

Europäische Gemeinschaft

Bericht: Paula Blaschke I Thema: Die Europäische Gemeinschaft feiert heute ein Jubiläum. Aber was steckt hinter diesem Jubiläum? Wir haben uns damit beschäftigt.





der insider – immer montags bis freitags von 8 bis 11 Uhr.