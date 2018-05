insider am donnerstag / 17. mai

Der Einfluss der 68er auf die Uni, ein kultureller Dreischlag und das Problem der Aufschieberitis – der insider mit Tim Neumann.

4. Spieltag der Uniliga

Bericht: Jonas Dirker | Thema: Der vierte Spieltag der Uniliga ist gespielt. Neben dem Tabellenupdate gibt es Einblicke in das Team vom FC Interpenetratione.

Auschieberitis

Bericht: Dennis Özmen | Thema: Viele Studierende schieben ihre Aufgaben vor sich her. Doch warum ist das so und was kann man eigentlich dagegen tun?

68er-Bewegung in Düsseldorf

Interview: Tim Neumann | Thema: Die 68er-Bewegung jährt sich zum 50. Mal. Wie Düsseldorfer Studierende in die Bewegung eingebunden waren, erklärt Dr. Thomas Gerhards.

Israel-Tag in Düsseldorf

Interview: Tim Neumann | Thema: Zum 70. Jahrestag der israelischen Staatsgründung findet heute der Israeltag in Düsseldorf statt. Alex Bondarenko hat über die Veranstaltung und die Situation der jüdischen Bevölkerung in Düsseldorf gesprochen.

Unter Freunden

Interview: Tim Neumann | Thema: „Unter Freunden“ heißt die Veranstaltung heute Abend im Hotel Friends, bei der Lesung auf Fotografie und Musik trifft.

