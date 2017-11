insider am donnerstag / 16. november

Heute fällt nicht nur der Startschuss für das New Fall Festival, sondern auch für die Ausstellung „Kunst und Wissenschaft: Beispiele symbiotischer Verhältnisse“ und das Filmfest Düsseldorf ist auch im vollen Gange.

Das und mehr sind heute die Themen im insider mit Laura Seithümmer ab 8 Uhr!

Der, der alles zusammenhält

Bericht: Anni Stosberg | Thema: Wir brauchen ihn täglich, berühren ihn ständig und er hält alles zusammen: Heute ist der Tag des Knopfes.

Wie Kunst und Wissenschaft miteinander können

Interview von Laura Seithümmer mit Prof. Markus Schrenk, Heinrich-Heine-Universität | Thema: Heute startet die Ausstellung „Kunst und Wissenschaft: Beispiele symbiotischer Verhältnisse“ im Haus der Universität. Bis zum 23. Dezember könnt ihr euch die anschauen. Prof. Schrenk verrät, was euch erwartet.

„Kicking Girls“ findet die UEFA gut

Interview von Laura Seithümmer mit Dr. Katharina Althoff, Uni Duisburg-Essen | Thema: „Kicking Girls“ ist ein Projekt an der Uni. Was dahinter steckt und was die Auszeichung der UEFA bedeutet, das berichtet Dr. Althoff.

Ältere Geschwister = Krasserer Studiengang = Mehr Geld?

Bericht: Philipp Schübel | Thema: Forschende haben herausgefunden, dass ein Zusammenhang zwischen Geschwisterfolge und Beruf gibt.

der insider – montags bis freitags von 8 bis 11 Uhr!