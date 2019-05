insider am donnerstag / 16. mai

Nächste Woche ist SP-Wahl – heute Abend diskutieren die Listen bei der Campusdebatte. Außerdem: Welche kulturelle Bedeutung hat der Eurovision Song Contest? Diese und weitere Themen gibt es heute im insider mit Tim Neumann.

campusdebatte

Bericht: Laura Seithümmer | Thema: Bald wird ein neues Studierendenparlament an der Heine-Uni gewählt. Und was die Listen so für Pläne haben – das wird heute Abend bei der Campusdebatte disskutiert.

Eurovision Song Contest – nur Musik?

Interview von Tim Neumann mit Dr. Thorsten Hindrichs (Musikwissenschaftler an der Uni Main) | Thema: Welche kulturelle Bedeutung hat der Eurovision Song Contest? Dazu hat der Musikwissenschaftler Dr. Thorsten Hindrichs geforscht.

Selbstmord durch Netflix?

Bericht: Delband Nabizadeh | Thema: Tote Mädchen lügen nicht. So heißt eine Serie auf Netflix. Hängen Suizide bei Jugendlichen mit dieser oder ähnlichen Serien zusammen?

Kurz erklärt: das Europäische Parlament

Bericht: Paula Blaschke | Thema: Bald wird bei der Europawahl ein neues Europäisches Parlament gewählt. Welche Aufgaben hat das Europäische Parlament und wie ist es zusammengesetzt?