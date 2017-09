insider am donnerstag / 14. september

Tief „Sebastian“ zieht seine stürmischen Kreise über Deutschland. Kein Problem aber für den wetterfesten insider! Es geht um eine Sexismus-Debatte in Berlin, Rasurunfälle im Fußball und einen besonders starken Laser. Der insider – heute mit Carina Blumenroth und Florian Pustlauk.

Starker Laser an der HHU

Interview: Carina Blumenroth mit Professor Georg Pretzler | Thema: Die Arbeitsgruppe Laser- und Plasmaphysik an der Heine-Uni hat einen extrem starken Laser entwickelt. Der Laser erzeugt für eine extrem kurze Zeit 30% der Energie ganz Deutschlands. Die Forschungen am Laser haben gerade erst begonnen, Ziel ist es, den Laser in der Medizin zu nutzen.

Fußball-Star fehlt durch Rasurunfall verletzt

Moderation: Florian Pustlauk | Thema: Marco Asensio ist eines der aufstrebenden Talente bei Real Madrid. Gestern fehlte Asensio aber in der Champions League. Grund: Nach einer Bein-Rasur hatte sich eine Pore entzündet – ein großer Pickel verhinderte also den Einsatz. Moderator Flo berichtet noch von anderen kuriosen Verletzungen.

Sexismus-Debatte in Berlin – ein Kommentar

Kommentar: Philipp Schübel | Thema: Der AstA der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin findet ein riesiges Gedicht an einem Gebäude der Hochschule sexistisch. Redakteur Philipp findet, dass das ziemlich übertrieben ist.

Ekelhafte Rezepte – worstofchefkoch.de

Beitrag: Philipp Schübel | Thema: Mal wieder Bock, ein neues Rezept auszuprobieren? Da gibt es im Internet was ganz feines. Auf der Seite worstchefkoch.de findet ihr grausame Gerichte – da lockt nicht der Hunger, ein Klick lohnt sich trotzdem.

Der insider – immer werktags von 10 bis 14 Uhr.