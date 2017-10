insider am donnerstag / 12. oktober

Hey, das ist aber ein Glück, dass ihr heute Radio hören könnt.

Am Donnerstagmorgen ist ein Asteroid nur knapp an der Erde vorbeigerauscht. Ok, 40.000 Kilometer waren noch zwischen dem Ding und uns – Forschende sind trotzdem entzückt.

Dieses und mehr Themen gibt’s heute im insider ab 8 Uhr mit Laura Seithümmer!

2012 TC4 auf Kuschelkurs

Bericht: Anni Stosberg | Thema: Der Asteroid 2012 TC4 ist am Donnerstagmorgen an der Erde vorbeigerauscht. Überraschend war das nicht: Schon 2012 wurde der Himmelskörper entdeckt.

Happy Columbus-Day!

Bericht: Laura Seithümmer | Thema: Heute wird der italienische Seefahrer Christopher Kolumbus international gefeiert. Berühmt wurde er wegen seiner Entdeckungsreise 1492, als er den amerikanischen Kontinent entdeckt hat.

„Ein moderater Bierkonsum ist gesund“

Bericht: Anni Stosberg | Thema: Zuviel Bier ist nicht gut – klar. Aber ab und zu ein Bierchen, das ist gesundheitsfördernd. Das bestätigen einige Studien und auch Internist Dr. Thomas Saers.

Eminem vs. Donald Trump

Bericht: Philipp Schübel | Thema: Donald Trump hat so einige Feindinnen und Feinde, auch unter den US-Promis. Mit Eminem hat er jetzt einen ziemlich wortgewaltigen Widersacher und einen Diss-Rap an der Backe.

Schrei es einfach mal raus!

Bericht: Anni Stosberg | Thema: Frust von der Seele schreien – das tut gut! Und wann passt es besser als heute am Internationalen Tag des Frustationsschreis!

der insider – montags bis freitags immer von 8 bis 11 Uhr!