insider am donnerstag | 08. märz

Heute ist der internationale Frauentag – passend dazu haben wir heute über den Gender Duden gesprochen. Aber auch über Videospiele und den Literaturmarathon.

Der insider heute mit Philip Gercer und Carina Blumenroth.

Randnotiz

Beitrag: Sonka Hinders | Thema: Auf dem WDR5 Literaturmarathon werden in diesem Jahr Bücher zum Neubeginn vorgestellt. Unter anderem auch „Girl on the train“ von Paula Hawkins.

Das stellen wir euch vor. Das Programm zum Marathon findet ihr hier.

Film und Buch im Vergleich

Beitrag: Dustin Heye | Thema: Buch und Film können manchmal ganz schön unterschiedlich sein. So auch in dem Fall von Steven Kings „The Shining“

Märchen mal anders

Beitrag: Dustin Heye | Thema: Videogames können auch auf eine literarischen Vorlage aufgebaut sein. So unter anderem bei dem Spiel „The Path“. Worums da geht, das ist hier zusammengefasst.

100 Jahre Frauenwahlrecht

Interview von Carina Blumenroth mit Sigrid Wolf (Regionsgeschäftsführerin von Deutschen Gewerkschaftsbund Düsseldorf-Bergisches Land) | Thema: Heute ist der Internationale Frauentag, unter anderem wird 100 Jahre Frauenwahlrecht gefeiert. Aber es sind noch viele Bausteine offen! Unter anderem die faire Bezahlung. Wir haben aber auch über die politische Diskussion gesprochen, den Nationalhymne zu ändern.

Geschickt Gendern

Beitrag: Christine Kostka | Thema: Wie gendere ich eigentlich richtig? Der Duden hat das Buch „Geschickt gendern“ rausgebracht. Ein wirklich gutes Buch, aber einen Fauxpas haben sie sich erlaubt. In der Online-Infobereitstellung steht Autor – geschrieben haben das Buch aber Autorinnen.

