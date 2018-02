insider am donnerstag / 08. februar

hochschulradio helau! Passend zu Weiberfastnacht haben wir auch karnevalistische Themen!

Wir haben aber auch mal auf ernstere Sachen geguckt, wie die Bonner Republik.

Das alles im insider mit Sonka Hinders.

Altweiber?

Beitrag: Theresa Schültken | Thema: Was ist eigentlich Altweiber und woher kommt das?

Bonner Republik

Interview von Sonka Hinders mit Dr. Jasmin Grande (Koordinatorin der Ringvorlesung) | Thema: Was war eigentlich das Ziel der Ringvorlesung? Worum ging es in der Bonner Republik und was erwartet die Studierenden heute Abend?

Hörspiel

Beitrag: Jonas Dirker | Thema: Eine Internetseite, auf der Hörspiele angeboten werden. Kostenlos und alle können mitmachen.

Homestory

Bericht: Philip Gercer | Thema: Super Bowl zu Hause bei Freunden. Ein Erlebnisbericht.

