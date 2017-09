insider am donnerstag / 07. september

Gääähn – nur noch ein paar Wochen bis Semesterbeginn und Ihr habt Langeweile?! Das können wir ändern! Mit den besten Games, Alben und neusten Infos kommt ihr gut durch den Donnerstag. Der insider mit Nadine Klein.

Sinnvolle Zeitverschwendung

Bericht: Kristina Gorytzka I Thema: Verschwendet eure Zeit! Zumindest in den Semesterferien. Denn jetzt habt ihr noch die Gelegenheit eure Konsolen anzuschmeißen und die besten Games durchzuzocken, die diesen Monat so rauskommen. Gaming Expertin Kristina Gorytzka sagt euch, welche Games ihr im letzten Monat der Semesterferien unbedingt testen solltet.

Wo die maroden Brücken stehn

Bericht: Philipp Schübel I Thema: In Deutschland und vor allem in NRW sind zahlreiche Eisenbahnbrücken in einem desolaten Zustand. Das hat eine neue Datenerhebung ergeben. Doch Besserung ist leider noch nicht wirklich in Sicht.

Games vom Discounter

Bericht: Kristina Goryzka I Thema: Der Discounter Aldi hat sein Produktspektrum in einer eher ungewöhnliche Richtung erweitert – nämlich unter anderem in Richtung Gaming. Das Ganze nennt sich Aldi life. Kristina Gorytzka hat sich mal registriert und uns erzählt, was das Portal so kann.

