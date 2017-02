insider am donnerstag / 02. februar

Ein sonniger Donnerstag – passend dazu haben wir heute eine bunte Mischung an Themen für euch.

Unter anderem geht es um die beliebte Social Media Plattform WhatsApp. Es geht aber auch darum, wie das Wetter in der nächsten Zeit wird – das sagt in Pennsylvania nämlich ein Murmeltier an und heute ist dieser große Tag. Aber wir haben auch einen Blick auf Düsseldorf und die Studis geworfen. Außerdem stand ein echter Selbsttest auf dem Programm.

Das und viel mehr gab es heute im insider mit Julia Rieger und Ines Alberti auf der [97.1]!

Echtzeit-Ortung im Gruppenchat

Beitrag: Hanna Makowka | Thema: WhatsApp bekommt ein neues Update. Bald können wir die Standorte unserer Freundinnen und Freunde in Gruppenchats sehen.

Nur noch vier Kleidungsstücke pro Woche…

Beitrag: Ines Alberti | Thema: Die Four Fit Challenge aus Schweden basiert auf vier Hauptkleidungsstücken, mit denen man eine Woche auskommen soll. Ines Alberti hat sich über die Meinungen auf dem Campus der HHU mal umgehört, wie ihr das seht. Außerdem hat sie einen Selbstversuch gewagt, ihre Erlebnisse erfahrt ihr hier!

Düsseldorf beliebt wie nie!

Beitrag: Anni Stosberg | Thema: Immer mehr Studieninteressierte und Studierende zeiht es nach Düsseldorf. Woran das liegt, das erfahrt ihr hier.

Wetterfrosch Murmeltier

Beitrag: Julia Rieger | Thema: Heute ist es soweit. Das Murmeltier entscheidet in den USA wie das Wetter in den nächsten Tagen wird. Hier erfahrt ihr alle Infos dazu.

„Er hat sich selbst verplappert…“

Beitrag: Carina Blumenroth | Thema: Der mutmaßliche Täter des Bombenanschlages am Düsseldorfer S-Bahnhof Wehrhahn ist gefasst. Die Polizei konnte vorher keine stichhaltigen Beweise finden. Im Gefängnis soll er sich bei Mithäftlingen verplappert haben. Die Tat liegt fast 17 Jahre zurück.

