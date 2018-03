insider am donnerstag / 01. märz

Medaillenregen für Deutschland – den gab es bei den olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Außerdem haben sich gestern die ASten aus NRW an der Heine-Uni getroffen und es gibt ein neues Kabarett-Programm in Düsseldorf – die Themen im insider mit Carina Blumenroth.

Der Pfarrer, der zu Olympia fuhr

Interview von Judith Mellon mit Jürgen Hünten (Hochschulpfarrer) | Thema: Der Hochschulpfarrer der Katholischen Hochschulgemeinde in Düsseldorf hat das deutsche Olympia-Team begleitet. Aber was macht eigentlich ein Pfarrer bei Olympia? Und wie unterstützt er die Teams?

Schauspiel und Kabarett mit Fatihmorgana

Interview von Carina Blumenroth mit Fatih Cevikullo | Thema: Politische Gesellschaftskritik, manchmal eignet sich das satirische Kabarett ideal dafür. Ein Beispiel ist „Fatihmorgana“, das neue Programm von Fatih Cevikullo.

Bildungsstreik, Anwesenheitspflicht und Vortests

Bericht: Laura Seithümmer | Thema: Gestern hat an der Heine-Uni das Landes-ASten-Treffen (LAT) stattgefunden. Diskutiert wurde vor allem über das Eckpunktepapier, dass die nordrhein-westfälische Landesregierung veröffentlicht hat.

Teil 1

Teil 2

Der insider in der snooze-edition – immer werktags von 9 bis 12!