Joachim Gauck ist an der Heine-Uni. Am Mittwoch hat er seine erste Vorslesung zum Thema „Nachdenken über das Eigene und das Fremde“ gehalten. Aber auch an der Kunstakademie ist viel los. Und wir hatten musikalischen Besuch. Da stellen gerade Studierende ihre Abschlussarbeiten in Form eines öffentlichen Rundgangs vor. Das und mehr im insider mit Laura Seithümmer.

Nachdenken über das Eigene und das Fremde

Moderation: Laura Seithümmer | Thema: Joachim Gauck hat seine erste Vorslesung im Rahmen seiner diesjährigen Gastprofessur an der Heine-Uni gehalten. Heute geht es mit einer Podiumsdiskussion weiter.

Manchester Snow

Interview: Laura Seithümmer mit der Band Manchester Snow | Thema: Indierock gibt’s aus Salzburg. Geliefert wird er von der Band Manchester Snow.

Rundgang an der Kunstakademie

Bericht: Carina Blumenroth | Thema: An der Kunstakademie stellen Studierende ihr Abschlussarbeiten aus verschiedensten künstlichen Bereichen vor.

Bericht: Carina Blumenroth | Thema: Eine der Abschlussarbeitn gehört zu Beatrice Richter. Sie erklärt den Entstehungsprozess ihrer Bilder.

Aldi will ins Imobiliengeschäft

Bericht: Philipp Schübel | Thema: Aldi will Wohnungen bauen. Das Angebot könnte auch für Studierende interessant werden.

