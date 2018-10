insider am dienstag / 9. oktober

Das Semester ist im vollen Gange! Wir haben deswegen heute mal geschaut, was euch bei der Suche nach einer Bleibe in Düsseldorf helfen kann und wie ihr euren Studi-Geldbeutel schonen könnt. Außerdem haben wir uns mit der Zukunft und Brave New Wold beschäftigt. Heute im insider mit Lena Bauer.

Kinder aus der Petrischale?

Interview: Lena Bauer mit Prof. Dr. Helmut.Frister (Geschäftsführende Direktor am Institut für Rechtsfragen der Medizin) | Thema:

Nur ein Cartoon?

Interview von Lena Bauer mit Ralph Ruthe | Thema: Ralph Ruthe in eurer Timeline auf Instagram, Twitter oder Facebook – gar nicht mal so unwahrscheinlich! Ruthe postet Cartoons, witzige Bilder zum Schmunzeln oder Nachdenken – aber er geht auch auf Tour. Mehr dazu erfahrt ihr im Interview.

Spar-Tipps für Studis

Bericht: Barbara Beer | Thema: Als Studi hat man oft ein knappes Budget. Tipps dazu wie ihr eure Finanzen besser organisiert und sparen könnt gibts hier.

Streit in der Regierung – kein neues Phenomen in der Bundesrepublik

Bericht: Albert Werner | Thema: 1950 ist der deutsche Innenminister auf Grund vom Streitthema der deutschen Wiederbewaffnung zurück getreten. Mehr zu dem Thema gibt es hier.

