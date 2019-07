insider am dienstag / 9. juli

Remake oder Reboot – das ist/war heute die Frage… Wir haben uns mit den Unterschieden dieser beidem „Filmarten“ beschäftigt. Außerdem haben wir über richtiges schnelle lesen und Techniken dazu gesprochen. – im insider mit Lena Bauer

Richtig schnell lesen

Bericht: Philipp Schübel | Thema: Speed reading, also das sehr schnelle Lesen kann unterschiedlich erlernt werden. Wie genau haben wir für euch recherchiert.

Remake oder doch Reboot?

Bericht: Santiago Hacker | Thema: Remakes und Reboots – was ist da der Unterschied? Warum laufen heute so viele davon? Gab es früher auch so viele Remakes und Reboots? Und wann stehen die nächsten Neuverfilmungen an? Die Antworten dazu bekommt ihr hier.

Mehr zum Thema Remakes? Das bekommt ihr in der aktuellen [filmfrequenz]. Alle Infos dazu gibt es hier.

Bestellung für die Tonne?

Moderation: Lena Bauer | Thema: Dinge Online bestellen ist praktisch. Das neue Oberteil landet direkt Zuhause und kann bequem anprobiert und ddf. zurück geschicht werden. Wir haben uns mit den zurückgeschickten Dingen beschäftigt.

