insider am dienstag / 8. januar

Neues Jahr, neuer insider am Dienstag! Wir haben heute über Zweifel gesprochen, die euch vielleicht auch schonmal über den Weg gelaufen sind. Morgen findet nämlich eine Veranstaltung – zu Zweifel am Studium – auf dem Heine Campus statt. Außerdem haben wir uns die Frage gestellt, was jetzt mit unseren Tannenbäumen passiert. – im insider mit Lena Bauer.

move!-BarCamp

Interview: Lena Bauer mit Maria Liebchen (Studierenden-Service-Center Düsseldorf Studienberatung/Coaching) I Thema: Morgen findet am Heine-Campus das „move!-BarCamp“ statt. Was ist überhaupt ein Bar-Camp? Was passiert da Morgen? Welche Idee steckt dahinter? (…) Diese und weitere Fragen haben wir einer Verantwortlichen gestellt. Das Bar-Camp startet Morgen um 10 Uhr im Studierenden-Service-Center. Teilnehmen können Studis aller Hochschulen in Düsseldorf.

Mehr Informationen zur Veranstaltung findet ihr hier.

Oh, nein! Tannenbaum!

Beitrag: Theresa Schültken | Thema: Tannenbäume werden in Düsseldorf von den Abfallbetrieben abgeholt – doch was passiert dann? Wie Tannenbäume verwendet werden und welche nachhaltigeren Alternativen es gibt, hört ihr hier.

Bald weniger Kafee?

Beitrag: Theresa Schültken | Thema: Kaffee ist für viele Studis essentiell. Doch eine neue Studie hat herausgefunden, dass bis 2050 die Hälfte der Anbaugebiete unbrauchbar werden könnte.

Der insider immer werktags von 8 bis 11 Uhr.