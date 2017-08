insider am dienstag / 8. august

Bombe in Derendorf, Charlotte Ballke ist nicht mehr AStA-Vorsitzende und Studis der Hochschule untersuchen das „Düsseldörfchen“ – der insider mit Laura Seithümmer und Tim Neumann.

Byebye AStA-Vorstand

Interview von Tim Neumann mit Charlotte Ballke (ehemalige AStA-Vorsitzende an der Heine-Uni) | Thema: Zwei Jahre war sie Mitglied des AStA-Vorstands, eins sogar als Vorsitzende. Gemeinsam werfen wir einen Blick zurück.

Teil 2:

„Düsseldörfchen“

Interview von Laura Seithümmer mit Lisa Scholten (Wisenschaftliche Mitarbeiterin im Fachgebiet Didaktik) | Thema: Kinder simulieren in der Kinderstadt „Düsseldörfchen“ eine ganze Gesellschaft und organisieren sich selbst. Lisa Scholten hat ein begleitendes Seminar geleitet.

Ein Jahr danach

Interview von Laura Seithümmer mit Israel Blaque und Kate Barlowvon der Band Creeps | Thema: Vor einem Dreivierteljahr hat Creep den Düsseldorfer Newcomer-Wettbewerb „City Beats“ gewonnen. Das Preisgeld haben sie sinnvoll investiert.

Bombenentschärfung in Düsseldorf

Bericht: Tim Neumann | Thema: Am Montag wurde bei Bauarbeiten eine Bombe in Derendorf gefunden. Zwischen 11 und 12 Uhr am Dienstag morgen wurde diese entschärft. Davon war auch die Hochschule Düsseldorf betroffen.

Jan Böhmermann macht Kultur

Bericht: Larissa Woischnig | Thema: „Deuscthland“ – so heißt die geplante Kunstausstellung des Satirikers Jan Böhmermann, in dem er einen satirischen Blick auf das (politische) Zeitgeschehen werfen will.

222 Millionen

Moderation: Tim Neumann | Thema: 222 Millionen Euro hat der Transfer des Spitzenfußballers Neymar gekostet. Viel Geld, mit viel Potential. Studierende könnten damit extrem viel anfangen…

