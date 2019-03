insider am dienstag / 5. märz



Karneval geht zu Ende, die Fastenzeit beginnt – diese und weitere Themen im insider mit Sonka Hinders.



Fasten – aber sinnvoll

Interview von Sonka Hinders mit Dr. Gregor Stefan Rupprecht (Ernährungsmediziner an der Uni-Klinik) | Thema: Die Fastenzeit steht an und einige wollen vielleicht auf etwas verzichten – aber was macht eigentlich Sinn?

Süchtig vom Internet

Interview von Sonka Hinders mit Benedict Reichrath (Mitarbeiter der Arbeitsgruppe „Klinische Psychologie“) | Thema: 354 Mal am Tag das Smartphone checken – ganz normal oder ein Anzeichen von Sucht?

Ne Immi unter Jecken

Bericht: Yvette Rosanna Schröder | Thema: Der Zoch ging am Sonntag auch durch Reisholz. Unsere Kollegin hat sich als Karnevalsneuling unter die Jecken getraut.

Wohnen in Düsseldorf

Bericht: Louise Ringel | Thema: Eine passende Wohnung zu finden, ist nicht einfach – besonders bei der Düsseldorfer Wohnsituation.

