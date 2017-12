insider am dienstag / 5. dezember

Es ist fast so weit – Weihnachten steht vor der Tür! Aber wir schauen erstmal, was heute so wichtig ist. Zum Beispiel das fliegende Spaghettimonster. Noch nie gehört? Dann wird es Zeit. Außerdem sprechen wir über Ehrenämter von Studis und haben musikalischen besuch im Studio. Alles im insider – heute mit Julia Rieger!

Erlebnispädagogik in England

Interview von Julia Rieger mit Anthea Spiegel | Thema: Der Verein Interaktiv Reisen will Jugendlichen die Sprache durch Erlebnispädagogik nahe bringen. Die Teamerinnen und Teamer sind dabei oft Studis – und auch für die sind diese Fahrten sehr wertvoll.

Ist das Nudelsieb eine religiöse Kopfbedeckung?

Interview von Julia Rieger mit Daniela Wakonigg | Thema: Das fliegende Spaghettimonster hat zeimlich viele Anhänger. Dahinetr versteckt sich eine Religionsparodie – oder vielleicht doch nicht?

Finale, ohoo

Interview von Julia Rieger mit Yamada | Thema: Im Finale vom diejährigen City Beats wettbewerb steht auch die Nachwuchsband Yamada. Wir haben mit den Juns über ihre Musik und ihre weiteren Pläne gesprochen.

Ganz easy Taxi teilen

Bericht: Philip Gercer | Thema: Das Taxi mit fremden Leuten teilen, die auch in die Richtung müssen und dabei Geld sparen – klingt ganz gut. Aber funktioniert das auch?

Neues Image für Düsseldorf

Bericht: Philip Gercer | Thema; 280.000€ hat es gekostet, das neue persönliche Image von Düsseldorf. Das neue Motto findet ihr hier.