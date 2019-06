insider am dienstag / 4. juni

Die Ampeln stehen (noch) auf gelb, bei Netflix geht’s ums Drogendealen und der Ramadan ist zu Ende – im insider mit Carina Blumenroth.

Fasten brechen

Interview: Carina Blumenroth mit Anas Ledi (muslimische Hochschulgemeinde Düsseldorf) I Thema: Heute wird das Fasten gebrochen. Viele muslimische Menschen haben nämlich in den letzten Wochen gefastet. Grund dafür ist der Ramadan und der ist jetzt vorbei. Wir haben mit Anas Ledi u.a. darüber gesprochen, wie sich der Ramadan mit dem Studieren vereinbaren lässt.

Drogen auf Netflix

Beitrag: Santiago Hacker I Thema: Nach Dark und Dogs of Berlin gibt es jetzt die nächste deutsche Netflix-Produktion „How to Sell Drugs Online (fast)“. Die Serie ist eine coming-of-age Geschichte eines jungen Online-Drogenhändlers.

Gelbes Licht

Bericht: Philipp Schübel I Thema: Düsseldorfs Ampeln sind einzigartig in Deutschland. In keiner anderen Stadt gibt es bei allen Anpeln eine „Gelbphase“. Wir haben geschaut was dahiter steckt.

