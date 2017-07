insider am dienstag / 4. juli

Die Wahl des Studierendenparlamentes der Heine-Uni ist natürlich das Thema der Woche. Jetzt wird über ein Wahlplakat der Campus Alternative diskutiert. Aber auch die Bewerbungsfristen für Master-Studiengänge halten die Studis in Atem. Der insider – heute mit Phoebe Köster.

„Da wird mit zweierlei Maß gemessen!“

Kommentar: Florian Pustlauk | Thema: Fristen sind an der Universität strikt geregelt. Studierende müssen sich daran halten, sonst gilt zum Beispiel eine Prüfung als nicht bestanden. Gleichzeitig scheint es aber, dass Dozierende Fristen eher als eine Art lockere Vorgabe sehen – trotz Vorgaben in der Prüfungsordnung.

Das deutsche Bewusstsein für die jüdische Kultur soll steigen

Interview: Phoebe Köster mit Mykola Kushnir (Referent an der Mahn- und Gedenkstätte) | Thema: Die ukrainische Stadt Czernowitz war bis zum Zweiten Weltkrieg ein jüdisches Kulturzentrum. Mykola Kushnir kommt aus Czernowitz und ist Experte für jüdische Kultur, heute hält Kushnir einen Vortrag in zum jüdischen Kulturerbe in der Mahn- und Gedenkstätte. Im Interview geht es auch darum, warum dieses Thema hier in Düsseldorf wichtig ist.

Kaffeevollautomaten sind unhygienischer als Mehrwegbecher

Interview: Phoebe Köster mit Jan Schages (Master-Absolvent an der Hochschule Rhein-Waal) | Thema: Kaffeepappbecher sind ein großes ökologisches Problem. Trotzdem sind in manchen Cafés Mehrwegbecher nicht erlaubt. Wie sinnvoll das isr und ob Mehrwegbecher unhygienisch sind, das erklärt Jan Schages, der zu dem Thema geforscht hat.

Ein Wahlplakat der Campus Alternativen soll diskriminieren

Beitrag: Florian Pustlauk | Thema: Die Wahl des Studierendenparlamentes ist an der Heinrich-Heine-Universität voll im Gange. Natürlich gibt es auch wieder viele Wahlplakate – eines sorgt jetzt für Diskussionen. Das Referat für Hochschulpolitik hat auf Facebook der Campus Alternativen Diskriminierung vorgeworfen. Die Reaktion der Campus Alternativen und die Stellungnahme des Referats, ob dieser Post nicht gegen die parteipolitische Neutralität verstößt, hört ihr hier.

