insider am dienstag / 30. juli

Hass im Internet, Blumen auf dem Balkon und Müll im Kanal – diese und weitere Themen im insider mit Tim Neumann.

Wie gut sind eigentlich Exzellenz-Unis?

Umfrage: Sara Katebi | Thema: Beim diesjährigen Exzellenzwettbewerb war die HHU nicht unter den elf gekürten Unis. Mit dem Exzellenzwettbewerb werden Unis für ihre besonders herausragende Forschung geehrt. Sara Katebi hat sich auf dem Campus umgehört: Was haltet ihr eigentlich von solchen Titeln?

Müll sammeln als Urlaubsspaß

Beitrag: Laura Mertens | Thema: In den Urlaub fahren und Klimaschutz sind manchmal nicht so gut miteinander zu vereinbaren. Nicht aber in Amsterdam. Bei Bootstouren auf den Kanälen können Touristen und Touristinnen gleichzeitig Plastik aus dem Wasser fischen. Der originellste Fang bekommt einen Preis.

Wie wird im Internet diskutiert?

Interview von Tim Neumann mit Professor Marc Ziegele (Professor für politische Onlinekommunikation an der HHU) | Thema: Hass im Internet gehört heute mittlerweile zum Alltag. Einige große Medien schalten bei ihren Artikeln zum Teil die Kommentarfunktion aus. Professor Marc Ziegele forscht an Kommunikation im Internet.

150 Jahre Kaugummi

Beitrag: Laura Mertens | Thema: Zuerst gab es das Kaugummi nur als Beigabe zu Vasen und Lampen, dann wurde es so beliebt, dass es allein verkauft werden konnte. Die klebrige Masse aus Kautschuk und Zucker erhielt das erste Patent Mitte des 19. Jahrhunderts. Seitdem gibt es das Kaugummi in zahlreichen Formen und Geschmackrichtungen.

Blumen für die Insekten

Beitrag: Theresa Schültken | Thema: Der Klimaschutz ist aktuell eins der wichtigsten Themen in der Politik und im Alltag. Klar ist, es muss sich viel ändern. Doch wo soll man da überhaupt anfangen? Zum Beispiel beim hauseigenen Balkon. Mit den richtigen Blumensorten und dem richtigen Blumenkasten fühlen sich die Insekten hier pudelwohl.

