insider am dienstag / 29. mai

Wie die EU die Umwelt schützen will und die Uni Bochum geflüchtete Lehrkräfte weiterbildet – das alles und mehr im insider – heute mit Julia Rieger

Lehrkräfte Plus

Interview von Julia Rieger mit Christoph Schlick (Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Professional School of Education an der Uni Bochum) | Thema: Mit dem Programm „Lehrkräfte Plus“ werden seit rund einem Monat Lehrkräfte, die aus ihrem Heimatand geflüchtet sind, für die Arbeit an deutschen Schulen weiterqualifiziert. So können sie ihren ursprünglichen Beruf weiter ausüben und ihre fachlichen Kompetenzen einbringen.

Pinkeln für die Krebsdiagnostik

Bericht: Philipp Schübel | Thema: In Zukunft wird für die Krebsdiagnostik vielleicht keine Blutabnahme mehr nötig sein. Forschende der Uni Kiel haben eine Methode entwickelt, bei der stattdessen das genetische Material aus einer Urinprobe genutzt werden kann.

Studi werden ist nicht schwer, Studi sein dagegen sehr

Bericht: Philipp Schübel | Thema: Psychische Erkrankungen sind nichts Ungewöhnliches unter Studierenden. Häufig plagen die Betroffenen Prüfungsängste, Leistungsdruck oder finanzielle Schwierigkeiten. Doch es gibt genügend Beratungsstellen.

Weg mit dem Plastik!

Bericht: Philip Gercer | Thema: Die Europäische Union hat neue Pläne bekannt gegeben, wie sie Plastikmüll reduzieren und die Umwelt entlasten will. Einige Einwegprodukte aus Plastik sollen bald verboten werden. Bis zur Umsetzung der Pläne scheint es aber noch ein weiter Weg zu sein.

Hochzeit hautnah

Moderation: Julia Rieger | Thema: Die warmen Monate sind die Hochsaison für Hochzeitsfeiern. Aber nicht alle finden in teuren Eventlocations statt – sondern manchmal auch direkt vor dem Fenster unserer Moderatorin!

Danke, lieber Frühling!

Beitrag: Philip Gercer | Thema: Danke, es war so schön mit Dir. Nicht alle Menschen ärgern sich permanent über jede Wetterlage. Unser Redakteur Philip freut sich und ist dankbar für den Frühling – und den wärmsten April seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.

