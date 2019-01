insider am dienstag / 29. januar

Winterblues?

Beitrag: Theresa Schültken | Thema: Momentan scheint die Sonne selten und die Folge ist oft ein gewisser Winterblues. Dahinter stecken Vitaminaufnahme und verschiedene Hormonprozesse.

3in1

Beitrag: Theresa Schültken | Thema: Facebook möchte Whatsapp, Instagram und Whatsapp miteinander verbinden. Kritiker und Kritikerinnen sind skeptisch.

Semesterbeitrag schon da?

Moderation: Lena Bauer I Thema: So langsam ist er fällig – der Semesterbeitrag. Habt ihr schon gezahlt?



Finanzen und Frauen? Frauen und Finanzen?

Beitrag: Lena Bauer I Thema: Frauen und Finanzen? Passt das zusammen? Für Madame Moneypenny (Natascha Wegelin) passt das sehr gut zusammen. In ihrem Buch „Wie Frauen ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen können“ schreibt sie genau über das Thema. Ob das Buch hält was es verspricht? Wir haben es für euch gelesen.

