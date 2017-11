insider am dienstag / 28. november

Noch drei tage bis zum ersten Dezember: Habt ihr den selbstgebastelten Adventskalender schon fertig? Im insider gibt es heute Last-Minute Tipps. Außerdem sprechen wir über Tierversuche in Unis und es wird musikalisch. Das und noch mehr, heute im insider mit Julia.

Bastel-Countdown

Bericht: Julia Rieger | Thema: In drei Tagen dürfen wir das erste Adventskalendertürchen aufmachen. Habt ihr schon einen selbstgebastelten verschenkt? Falls nicht, bekommt ihr hier drei Tipps, wie es doch noch was mit dem Last-Minute-Adventskalender wird.

Tipp 1: Bilder-Adventskalender

Tipp 2: Gutscheine

Tipp 3: Der einfache Gourmet-Kalender

Mehr Ethik bei Tierversuchen?

Bericht: Philip Gercer | Thema: Die Universität in Mpnster hat sich eine neue Richtlinie zum Umgang mit Versuchstieren gegeben. Aber wie sieht die rechtliche Lage für Tierversuche allgemein aus?

Und was hat die Uni Münster jetzt für ergänzende Richtlinien?

Eine Band mit Bandbreite

Bericht: Sonka Hinders | Thema: Die britische Indie-Band „Nothing but Thieves“ war am Wochenende in Köln zu Gast – und haben ganz schön abgeliefert.

Wichteln 2.0

Bericht: Philip Gercer | Thema: Wichtelt ihr dieses Jahr? Wenn ja, dann geht es online meistens einfacher als ganz old-school.