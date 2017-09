insider am dienstag / 26. september

Der Zwist innehalb der AfD ist seit der Bundestagswahl am Sonntag ein großes Thema. Was wird aus Frauke Petry? Und wird sich die Partei erneut spalten? Aber nicht nur auf Bundesebene, sondern auch auf den Campi ist trotz vorlesungsfreier Zeit einiges los. An der HHU müssen bis zum neuen Semester noch Stellen im Kulturreferat besetzt werden. Das alles im insider mit Tim Neumann und Laura Seithümmer.

Orgeln in Crossover-Konzerten

Bericht: Larissa Woischnig | Thema: Am Wochende startet das 12. Internationale Orgel-Festival in Düsseldorf. In verschiedenen Düsseldorfer Kirchen gibt es zum Beispiel Orgel-Interpretationen des Harry Potter-Soundtracks.

Was wird aus der AfD?

Interview: Tim Neumann mit Andreas Häusler (Sozialwissenschaftler an der Hochschule Düsseldorf) | Thema: Seit Sonntag ist klar, die AfD zieht in den Bundestag ein. Seit dem gibt es Streit, nicht nur über sondern besonders innerhalb der Partei.

Kulturreferat

Interview: Laura Seithümmer mit Jennifer Voß (AStA-Vorsitzende der HHU) | Thema: Das neue Semester steht vor der Tür, aber immernoch sind wichtige Stellen innerhalb des Kulturreferats unbesetzt.

Reeperbahn-Festival

Bericht: Nadine Klein | Thema: Am vergangene Wochenende waren viele, viele Bands und Musizierende in St. Pauli zu Gast.

